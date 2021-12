Zu Beginn schien für die Darmstädter alles nach Plan zu laufen. Keine zwei Minuten waren gespielt, da köpfte Klaus Gjasula im Strafraumgetümmel aus vier Metern den Ball an den rechten Außenpfosten. Düsseldorf hatte zunächst Probleme bei der Spieleröffnung, kam in der zehnten Minute dennoch zur ersten Chance: Nach Zuspiel von Narey verlängerte Emmanuel Iyoha (10.) den Ball am ersten Pfosten aufs lange Eck - knapp vorbei.

Darmstadt erstmals seit Juli zu Hause im Rückstand

In der Folge fanden die Düsseldorfer besser ins Spiel und gingen nach einer guten Viertelstunde in Führung: Marcel Sobottka bediente Hennings im Strafraumzentrum, Fortunas Goalgetter schoss aus zwölf Metern flach unten rechts ein. Es war sein erster Treffer nach sechs Spielen Torflaute. Und erstmals seit Juli liefen die "Lilien" daheim einem Rückstand hinterher und wirkten entsprechend verunsichert.

Den Düsseldorfern gelang es, die Darmstädter weitgehend von ihrem Tor fernzuhalten. Von der hochgelobten spektakulären Spielweise der "Lilien" war nichts zu sehen, auch in den meisten Zweikämpfen kauften die Fortunen den Hessen den Schneid ab. Im Vergleich zu den Vorwochen war Darmstadt nicht wiederzuerkennen.

Hennings gelingt Doppelpack

Entsprechend bedient wirkte SV-Trainer Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie. Seine Miene verfinsterte sich weiter, als Hennings (41.) auf 0:2 erhöhte. Einen Narey-Freistoß köpfte Tietz vor die Füße des Stürmers, der aus 13 Metern abzog - der von Gjasula noch leicht abgefälschte Ball schlug unhaltbar für Torwart Marcel Schuhen im Tor ein. Braydon Manu (43.) verpasste im Gegenzug mit einem Schuss aus 17 Metern den schnellen Anschlusstreffer.

"Lilien" blasen zur Aufholjagd

Mit Wut im Bauch begannen die "Lilien" den zweiten Durchgang, setzten die Düsseldorfer mit aggressivem Angriffspressing unter Dauerdruck. Eine Direktabnahme von Fabian Holland (55.) wischte Düsseldorfs Schlussmann Raphael Wolf stark aus dem rechten Eck. Zwei Minuten später lenkte Wolf einen Schuss von Tietz gerade noch an den Pfosten.

Die Fortuna war in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt, verlegte sich ausschließlich auf Schadensbegrenzung und lauerte auf den entscheidenden Konter. Ein Darmstädter Treffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch so vehement die Darmstädter das Düsseldorfer Tor berannten, unterm Strich fehlte es an Kaltblütigkeit und Präzision.

Narey besorgt die vermeintliche Vorentscheidung

In der 70. Minute hätten die Fortunen das Spiel fast vorentschieden. Nach einer Ecke nahm Sobottka den Ball aus 13 Metern volley ab - Schuhen verhinderte den Einschlag mit einer Glanzparade. Sechs Minuten später war der Schlussmann allerdings machtlos: Der starke Narey besorgte vom rechten Strafraumeck das 3:0 zugunsten der Fortuna.

Am Ende muss Fortuna nochmal zittern

Spannend wurde es nochmal, als Tietz fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit einen Strafstoß verwandelte. Dem Stürmer selbst war zuvor von Wolf im Strafraum gefoult worden. Darmstadt warf noch einmal alles nach vorne, am Ende änderte sich am Ergebnis nichts mehr.

Darmstadt in Paderborn, Düsseldorf gegen St. Pauli

Für Darmstadt geht es am Samstag (11.12.2021, 13.30 Uhr) beim SC Paderborn weiter. Fortuna Düsseldorf empfängt am selben Tag um 20.30 Uhr den FC St. Pauli.

Stand: 03.12.2021, 20:27