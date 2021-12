FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 4:1

Schalke schlägt Nürnberg und bleibt oben dran

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Verfolgerduell gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen und bleibt in der Tabelle an den Spitzenplätzen dran.