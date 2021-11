Hansa Rostock hat im Zweitliga-Spiel beim SC Paderborn lange an einem Auswärtssieg geschnuppert, musste sich nach dem 1:1 (1:0) am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Simon Rhein hatte die gut aufgelegten Rostocker in der 27. Minute in Führung gebracht, Sven Michel (85.) glich per Handelfmeter aus.

Die favorisierten, aber zunächst enttäuschenden Paderborner kamen erst in der zweiten Hälfte in Schwung und drängten auf den Ausgleich. In der 84. Minute chippte Kai Pröger seinem Gegenspieler Nico Neidhart aus kurzer Distanz den Ball an den Arm. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied trotz der geringen Entfernung auf Elfmeter, wohl vor allem, weil Neidhart den kaum abgespreizten Arm bewegte und damit den Ball spielte.