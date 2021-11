Die Hamburger haben somit nun schon sechs Punkte mehr als der Tabellenvierte aus Paderborn. Nürnberg verpasste die Chance, bis auf zwei Punkte an die Hamburger heranzurücken, aber der Club zeigte, dass er im Aufstiegsrennen weiter ein Wörtchen mitreden dürfte.

St. Pauli nach zehn Minuten 2:0 vorne

Da St. Paulis Cheftrainer Timo Schultz sich schon am Donnerstag wegen einer Coronainfektion in Isolation begeben hatte, betreuten dessen Assistenten Loïc Favé und Fabian Hürzeler die Mannschaft an der Noris.