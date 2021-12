Hamburger SV bestimmend, aber wenig zwingend

Die von 4.500 Fans unterstützten Gäste beherrschten insbesondere in der ersten Halbzeit das Geschehen auf dem Rasen der WM-Arena am Maschsee, kamen aber nur selten zum Abschluss. Die größte Möglichkeit vergab Robert Glatzel, dessen Kopfball in der 41. Minute nur wenige Zentimeter am 96-Tor vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig, der HSV gab weiterhin den Ton an. In der 63. Minute scheiterte Jatta aus kurzer Distanz am Hannoveraner Torhüter Martin Hansen. Bis in die Schlussphase hinein standen die Niedersachsen mächtig unter Druck.

Hannover in Ingolstadt, HSV gegen Rostock

Für den HSV geht es am Sonntag gegen Hansa Rostock weiter. Hannover ist einen Tag zuvor in Ingolstadt zu Gast.

red | Stand: 05.12.2021, 16:26