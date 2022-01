Kastenmeier lenkt Ball an die Latte

In den zweiten Durchgang starteten die Fortunen deutlich wacher und entschlossener, mussten sich aber immer wieder vor Nürnberger Kontern in Acht nehmen. Glück hatten die Düsseldorfer, als nach einer Ecke Kastenmeier (54.) einen Schulterball von Christopher Schindler artistisch an die Latte lenkte.

Düsseldorf hatte weiterhin große Probleme, zwingende Torchancen zu kreieren - zum einen, weil das Mittelfeld oft genug nicht schnell genug überwunden wurde, zum anderen, weil die Fortunen sich scheuten, angesichts des knappen Rückstands frühzeitig wirklich ins Risiko zu gehen.

In der 70. Minute legte Düsseldorfs Sturmtank Rouwen Hennings Appelkamp den Ball in den Lauf, der rechts im Strafraum aus spitzem Winkel an Mathenia scheiterte. Der eingewechselte Ao Tanaka (73.) jagte einen Distanzschuss rechts am Nürnberger Tor vorbei.

Nur ein Heimsieg für die Fortuna

Die Fortunen versuchten in der Schlussphase ihren Möglichkeiten entsprechend noch einmal alles, ein Treffer wollte allerdings nicht mehr gelingen. So blieb es auch bei der deprimierenden Bilanz von bisher nur einem Saisonheimsieg für die Düsseldorfer.

Düsseldorf in Kiel, Nürnberg empfängt Ingolstadt

Düsseldorf tritt nun am 21. Spieltag sonntags (06.02.2022, 13:30 Uhr) bei Holstein Kiel an. Nürnberg empfängt schon zwei Tage früher um 18.30 Uhr den FC Ingolstadt.

Stand: 21.01.2022, 23:30