Guido Burgstaller hat den FC St. Pauli in der Zweitliga-Partie gegen den FC Schalke 04 zur Herbstmeisterschaft geschossen. Beim 2:1 (2:0) der Millerntor-Elf vor 19.950 Zuschauern am samstagabend (4.12.2021) erzielte der Ex-Schalker seinen dritten Doppelpack der Saison und entschied im Dauerregen ein umkämpftes Duell, in dem beide Teams wegen Corona auf ihre Cheftrainer verzichten mussten.

Der 2020 von Schalke nach St. Pauli gewechselte Burgstaller markierte vor der Pause seine Saisontore Nummer 13 und 14 - erst mit einem Rechtsschuss (20.), dann per Kopf (39.). Rodrigo Zalazar (75.) verkürzte für Schalke ebenfalls mit einem Treffer gegen seinen Ex-Klub. Für die Hamburger war es der erste Sieg gegen den Revierklub seit 1996.