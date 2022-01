Bis zum Doppelschlag durch Terodde und Vindheim war es aber ein zunächst recht ausgeglichenes Spiel auf ramponiertem Platz. In der Folge wurde Schalke dann immer dominanter, Aue fiel nach der Pause regelrecht auseinander.

Aue in Sandhausen, Schalke gegen Regensburg

Aue tritt am nächsten Spieltag in Sandhausen an (05.02.22, 13:30 Uhr), Schalke empfängt Regensburg (05.02.22, 13:30 Uhr).