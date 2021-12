Vor 15.000 Zuschauern waren die Gäste aus Hamburg zunächst durch Marcel Hartel kurz nach der Pause (47.) in Führung gegangen. Fortuna-Torjäger Rouwen Hennings glich in der 68. Minute aus. Der FC St. Pauli musste somit nach drei Siegen in Folge wieder die ersten Punkte abgeben, kann aber in diesem Jahr nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden und darf sich Wintermeister nennen.

Für Fortuna ist es nach dem überraschenden Auswärtssieg in Darmstadt das zweite Spiel hintereinander ohne Niederlage. Die Düsseldorfer bleiben auf Tabellenrang elf.