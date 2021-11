Mit seinem ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit mehr als zwei Monaten hat sich der 1. FC Heidenheim näher an die Spitzengruppe herangekämpft. Am Freitagabend (26.11.2021) gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bei Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0).

Robert Leipertz (90.+2) erlöste die Gäste mit seinem Treffer in der Nachspielzeit und schoss den FCH zum ersten Auswärtssieg seit dem 3:1 in Sandhausen am 18. September. Heidenheim (24 Punkte) ist nun Sechster, Düsseldorf (16) muss sich weiter nach unten orientieren. Die Abstiegsplätze sind bedrohlich nah.