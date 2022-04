Bremen schnell mit 2:0 vorne, aber Kiel kommt zurück

Bremen ging durch Niclas Füllkrug schnell in Führung. Felix Agu brachte den Ball von links in die Mitte, Mitchell Weiser verlängerte mit der Hacke, Füllkrug vollendete am zweiten Pfosten völlig freistehend aus kurzer Distanz (2.). Wenig später erhöhte Marvin Ducksch per Handelfmeter (23.), Kiels Simon Lorenz hatte ihn verursacht.

Kiel kam aber vor der Pause noch zum Anschluss. Nach einer Ecke von links kam Kwasi Wriedt zum Schuss, den Füllkrug für Torwart Jiri Pavlenka unhaltbar abfälschte (45.).

Ausgleich durch ein zweites Eigentor, dann kippt das Spiel

Nach der Pause hatten beide Teams gute Chancen: Für Bremen verpassten Füllkrug per Kopf (49.) und Agu aus wenigen Metern (51.). Für Kiel scheiterte Wriedt an Pavlenka (50.). Werder verpasste das 3:1 und wurde bestraft: Kiel erzielte den verdienten Ausgleich.

Johannes van den Bergh flankte von links halbhoch vor das Tor, im Duell mit Wriedt drückte Jung den Ball über die Linie - das zweite Bremer Eigentor (71.). Werder hatte noch weitere Chancen, wieder in Führung zu gehen, die beste vergab Füllkrug per Kopf in der 81. Minute.

Werder in Aue, Kiel gegen Nürnberg

Am 33. Spieltag ist Werder zu Gast in Aue (Sonntag, 8. Mai, 13.30 Uhr). Kiel empfängt daheim den 1. FC Nürnberg (Sonntag, 8. Mai, 13.30 Uhr). Am letzten Spieltag trifft Bremen auf Jahn Regensburg, Kiel spielt dann bei Jahn Regensburg (H).