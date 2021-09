Der HSV siegte am Samstagabend (18.09.2021) mit 2:0 (2:0) in Bremen, zieht damit an den Werderanern vorbei und hat den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen wieder hergestellt. Robert Glatzel (2. Minute) und Moritz Heyer (45.) trafen in Halbzeit eins für die Mannschaft von Tim Walter. Bremens Christian Groß sah schon nach 32 Minuten die gelb-rote Karte, Hamburgs Sebastian Schonlau ließ sich etwas mehr Zeit und wartete damit bis zur 51. Minute.

Kein Elfmeter, Freistoßtor aberkannt, Platzverweis - und zwei Gegentreffer

Der aus Bremer Sicht gebrauchte Abend startete schon früh: Mit der ersten Torgelegenheit köpfte Glatzel nach einer Flanke von links direkt zur Hamburger Führung ein - 120 Sekunden waren da gespielt. Viele Zweikämpfe und Fouls prägten die kommenden Minuten, in denen die Gäste mit der Führung im Rücken den Ton angaben. Bremens Verteidiger Groß, der schon nach fünf Minuten verwarnt worden war, erwies nach einer guten halben Stunde seinen Kollegen einen Bärendienst. Er grätschte völlig unnötig gegen Hamburgs Keeper Daniel Heuer-Fernandes und sah zurecht die gelb-rote Karte.