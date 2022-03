Führung durch direkt verwandelte Ecke

Chima Okoroji (7.) schoss Sandhausen mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Marcel Franke (19., Eigentor) erhöhte. Der Anschlusstreffer gelang Sebastian Stolze (22.). Janik Bachmann (83.) beseitigte letzte Zweifel am SVS-Sieg.

Jubel bei den Spielern vom SV Sandhausen über das 1:0 gegen Hannover 96

Sandhausen startete vor 2.500 Zuschauern im Stadion am Hardtwald mit viel Schwung in die Partie. Zu Beginn ließen die Hannoveraner dem SVS viele Räume, Okoroji schlug mit einer Traum-Ecke in einer starken Anfangsphase der Gastgeber direkt zu.

Sandhausen anfang mit starkem Druck