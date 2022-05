Tietz mit fairer Aktion

Die Fans sahen eine enorm schwungvolle Partie, in der Phillip Tietz in der 19. Minute um ein Haar für einen ganz besonderen Moment gesorgt hätte: Der Darmstädter Mittelfeldspieler startete ein Solo am Mittelkreis, zog gleich an drei Gegenspielern vorbei und scheiterte erst am herausstürzenden Paderborner Keeper Jannik Huth. Fairerweise hatte er dabei auf einen Sturz im Strafraum verzichtet - SCP-Verteidiger Jannis Heuer hatte ihn deutlich am Fuß getroffen.

Der Lohn kam in Form des 2:0: Nach Matthias Baders Rechtsflanke hielt Pfeiffer im Zentrum den Fuß hin und traf ins lange Eck (25.). Für Paderborn, das lediglich brav mitspielte, drohte es jetzt bitter zu werden. In der 37. Minute war Dietz erneut nicht zu stoppen. Nach Kopfball-Ablage auf Pfeiffer schnürte der seinen Doppelpack zum 3:0.