Der FC St. Pauli startete besser in die Partie, ohne sich jedoch hochkarätige Torchancen zu erarbeiten. Darmstadt dagegen agierte hocheffizient: Luca Pfeiffer brachte die Gäste, bei denen Trainer Torsten Lieberknecht wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne saß, früh in Führung (9.). Nach einer guten halben Stunde erhöhte Fabian Holland für die Südhessen, die nach dem Führungstreffer in der ersten Hälfte die Partie über weite Strecken dominierten. Luca Daschner verkürzte zehn Minuten vor dem Ende (81.). Doch der Treffer reichte nicht zum Punktgewinn für die St. Paulianer.

"Man kann der Mannschaft in der zweiten Halbzeit nichts vorwerfen" , sagte St. Pauli-Kapitän Philipp Ziereis nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon, "wir haben am Anfang das Spiel verschlafen, und dann rennt man einem 2:0-Rückstand hinterher."