Durch ein spätes Gegentor kam Schalke gegen Aue nur zu einem 1:1 (1:0). Schalke ist mit vier Punkten nun zunächst Teil des Tabellenmittelfelds der 2. Bundesliga. Aue bleibt mit drei Zählern knapp dahinter.

Drexler sorgt für Schalkes Führung

Schalke war in einem munteren Spiel zunächst überlegen und ging in der 32. Minute in Führung. Simon Terodde leitete eine Flanke zu Drexler weiter, der sich die Kugel zurechtlegte und Aues Torwart Martin Männel mit seinem Schuss ins linke Eck keine Chance ließ.

Direkt nach der Pause machte Schalke weiter Druck. Thomas Ouwejan (49.) und Terodde (50.) vergaben ihre Chancen jedoch.

Härtel gelingt später Ausgleich für Aue

Aue blieb lange eher ungefährlich, bis Babacar Gueye unverhofft aus sechs Metern zum Schuss kam - aber verzog (57.). Aue blühte nun ein wenig auf, Omar Sijaric scheiterte mit einem Fernschuss an Schalkes Torwart Ralf Fährmann (77.).

Besser machte es erst Sascha Härtel in der 86. Minute, der am zweiten Pfosten eine flache Hereingabe von links durch Antonio Jonjic zum Ausgleich einschob.

Schalke in Regensburg, Aue gegen Sandhausen

Schalke spielt nun am Samstag kommender Woche (21.08.2021, 13:30 Uhr) bei Jahn Regensburg. Aue empfängt am Sonntag (13:30 Uhr) den SV Sandhausen.

red | Stand: 13.08.2021, 20:24