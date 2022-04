SC Paderborn - Hannover 96 3:0

Pleite in Paderborn - Hannover muss weiter auf die Rettung warten

Stand: 24.04.2022, 15:55 Uhr

Hannover 96 hat die Chance verpasst, am 31. Spieltag schon fast den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einzutüten. Beim SC Paderborn gab es am Sonntag (24.04.2022) eine hochverdiente 0:3-Niederlage.