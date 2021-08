Kaya macht alles klar

Umso überraschender war die Gäste-Führung, als Bilbija einen verlängerten Eckball über die Linie drückte. In dieser Szene war der SVS in Unterzahl, da Verteidiger Alexander Schirow abseits des Platzes behandelt werden musste. Nach der Pause geschah im Dauerregen von Sandhausen zunächst wenig, beiden Teams fehlte die Zielstrebigkeit in ihren Offensivaktionen.

Die Gastgeber kamen mit Tempo über die Flügel, eine scharfe Hereingabe von Alexander Esswein (62.) verpassten die Stürmer in der Mitte nur um Zentimeter. In der Schlussphase machte Kaya völlig freistehend alles klar für die Gäste.

Ausschnitte in: Sportschau, One, Freitag, 27.08.2021, ab 22.30 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 27.08.2021, 20:33