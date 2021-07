Die Rheinländer gewannen am Sonntag (25.07.2021) auswärts mit 2:0 (0:0) in Sandhausen, Hennings gelangen beide Treffer (56. Minute, 62., Foulelfmeter).

Sandhausen mit acht Neuen von Beginn an

Obwohl die Fortunen den besseren Start in die Partie erwischten und in Person von Christoph Klarer (3.) direkt die erste große Chance des Spiels hatten, waren die Gastgeber nach kurzen Eingewöhnungsproblemen im ersten Durchgang insgesamt präsenter. Die mit acht Neuzugängen in der Startelf und Neu-Coach Gerhard Kleppinger angetretenen Sandhäuser ließen den Favoriten vor allem über ihre Flügel immer mal wieder wacklig aussehen. Einen Schuss von Pascal Testroet kurz vor der Pause lenkte Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier so gerade noch an die Latte (43.).