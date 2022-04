Der 1. FC Nürnberg verlor am Sonntag (24.04.2022) der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:4 gegen den SV Sandhausen und rutschte in der Tabelle nach dem 31. Spieltag mit 50 Punkten auf den sechsten Rang ab. Bei einem Sieg wäre Nürnberg bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz herangerückt. Sandhausen dürfte den Klassenerhalt mit acht Punkten Vorsprung auf Platz 16 so gut wie sicher haben.