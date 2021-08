Die Gelsenkirchener gewannen am Sonntag (01.08.2021) vor 4.100 Zuschauern im Holsteinstadion mit 3:0 (2:0) und machten damit die 1:3-Heimniederlage zum Auftakt gegen den Hamburger SV halbwegs vergessen. Die Kieler, die in der Relegation gegen den 1. FC Köln nur knapp am Aufstieg gescheitert waren, hatten schon das erste Spiel mit 0:3 beim FC St. Pauli verloren.

Zwei Treffer nach Freistößen von Ouwejan

Schalke, bei denen Blendi Idrizi für den verletzten Kapitän Danny Latza in die Startelf rückte, begann wie gegen den HSV - mit einem Führungstreffer durch Terodde. Dieses Mal ging es aber noch schneller. Bereits nach 61 Sekunden traf der Torjäger mit einer Direktabnahme nach einem Freistoß.