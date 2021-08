Finn Porath (29.) zeichnete für das verdiente Führungstor verantwortlich, der Ex-Hamburger und -Münchner Fiete Arp (37.) erhöhte auf 2:0. Joshua Mees (81.) war Schütze des dritten Holstein-Tores.

Kiel war mit drei 0:3-Pleiten in die Saison gestartet. Aue kassierte nach drei Unentschieden in den ersten drei Saisonpartien die zweite Pleite in Folge und rutschte auf den letzten Platz ab.

Kiel dominiert von Beginn an

Kiel, als Tabellendritter der vergangenen Saison Teilnehmer an der Relegation zur Bundesliga gegen den 1. FC Köln, wirkte reifer in der Spielanlage und dominierte die Begegnung. Zuletzt hatte es durch ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf schon den ersten Punktgewinn und das erste Lebenszeichen gegeben.