Karlsruher SC - FC Ingolstadt 2:2

Ingolstadt steigt aus der 2. Bundesliga ab

Stand: 22.04.2022, 20:25 Uhr

Lange wehrten sich die Schanzer wacker in Karlsruhe, doch der FC Ingolstadt muss kommende Saison den Gang in die 3. Liga antreten. KSC-Trainer Eichner bewies am Freitagabend ein goldenes Händchen mit seinen Einwechslungen.