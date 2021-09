Die Bremer gewannen beim Aufsteiger FC Ingolstadt hochverdient mit 3:0 (2:0). Ein Eigentor von Nico Antonitsch (24.) und die Treffer der starken Neuzugänge Mitchell Weiser (42.) und Marvin Ducksch (49.) sorgten für den Auswärtssieg der Grün-Weißen.

Weiser trifft bei Pflichtspieldebüt für Werder

Die Bremer, bei denen Leverkusen-Leihgabe Weiser sein Pflichtspieldebüt feierte, waren von Beginn an das aktivere Team. Die verdiente Führung entstand glücklich, eine Flanke von Niklas Schmidt lenkte FCI-Innenverteidiger Antonitsch ins eigene Netz. Noch vor der Pause sorgte dann Weiser, U21-Europameister von 2017, mit einem beherzten Antritt und trockenem Abschluss für das beruhigende 2:0.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel machte Ducksch den Deckel auf die Partie. Nach einem Schuss vom starken Schmidt staubte der Torjäger per Kopf ab - sein dritter Treffer im zweiten Spiel für Werder. Einziger Wermutstropfen für Werder an diesem Nachmittag: Kapitän Ömer Toprak musste in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden.