Schon in der sechsten Minute hatten die Gastgeber die erste große Gelegenheit. Kwasi Okyere Wriedt scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an Torwart Kevin Müller, der geschickt den Winkel verkürzte.

Auch in der 21. Minute konnte Wriedt per Kopf den FCH-Keeper nicht überwinden. In der 42. Minute war es erneut Wriedt, der im Fallen den Ball und das Tor verpasste. Heidenheims Christian Kühlwetter hatte mit einem Lattenschuss Pech (51.).