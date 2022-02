Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 0:2

Nürnberg siegt in Rostock und bleibt oben dran

Stand: 26.02.2022, 16:12 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga wieder näher an die Aufstiegsplätze herangebracht. Der "Club" gewann beim abstiegsbedrohten Ex-Bundesligisten Hansa Rostock mit 2:0 (1:0).