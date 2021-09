HSV mit viel Glück zum Heimsieg gegen Sandhausen

Drewes rettet Sandhausen lange das 0:0

0:0 stand es zur Pause, was vor allem am Sandhäuser Torwart lag - Patrick Drewes hielt mehrfach stark: Gegen Tim Leibold (12.) und Manuel Wintzheimer (18., 25.) hielt er den SVS gegen den überlegenen HSV im Spiel. Nur selten geriet der HSV bei Kontern in Gefahr.

Nach der Pause deutete sich zunächst ein ähnliches Bild an: Robert Glatzel (49.) scheiterte ebenfalls an Drewes.

Achterbahnfahrt in der Schlussphase

Die Hamburger kamen durch einen Elfmeter zur Führung: Erik Zenga traf Sonny Kittel mit dem Fuß im Gesicht. Den fälligen Strafstoß vollstreckte David Kinsombi souverän (74.). Sandhausens Marcel Ritzmaier musste vor dem Elfmeter wegen einer Unsportlichkeit mit Gelb-Roter Karte vom Platz - er hatte kurz vor der Ausführung in den Elfmeterpunkt getreten.

Doch fast aus dem Nichts kam Sandhausen noch zum Ausgleich: Christian Joe Conteh setzte sich gegen Kittel durch und bediente von links Janik Bachmann, der locker vollendete (88.). Als der nächste Rückschlag für die Hamburger schon klar schien, entschied Moritz Heyer die Partie doch noch für die Gastgeber: In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf er nach einer Flanke von rechts am zweiten Pfosten aus spitzem Winkel.

Gedenken an "Ossi-Maik"

Vor und während des Spiels gedachten der HSV und die Fans "Ossi-Maik". Der aus Magdeburg stammende Maik Kranz war der Wirt einer Kneipe in St. Pauli, die ein Treffpunkt von Fans und Spielern war.

Vor dem Spiel gab es einen Trauermarsch und ein Feuerwerk, Fans gedachten "Ossi-Maik" mit Plakaten. Auch der HSV teilte auf seinen Kanälen die Trauerbekundungen.

HSV nun in Bremen, Sandhausen gegen Heidenheim

Der HSV tritt nun am kommenden Samstag (18.09.2021, 20.30 Uhr) zum Nordderby bei Werder Bremen an. Sandhausen empfängt am selben Tag um 13.30 Uhr den 1. FC Heidenheim.

red | Stand: 11.09.2021, 22:32