Dresden kam am Sonntag (01.08.2021) durch einen Treffer von Tim Knipping in der 68. Minute zum 1:1-Endstand, nachdem Ludovit Reis den HSV früh in Führung gebracht hatte.

Beim 3:1-Sieg auf Schalke hatte der HSV mit einem starken Schlussspurt drei Punkte geholt. Gegen den Aufsteiger, der eine Woche zuvor über ein 3:0 gegen den FC Ingolstadt 04 gejubelt hatte, ging es gleich gut für die Mannschaft von Trainer Tim Walter weiter.