Zuvor hatte es lange so ausgesehen, als würde ausgerechnet ein Ex-Fürther den Aufstiegshoffnungen einen herben Dämpfer bescheren. Daniel Keita Ruel hatte am Mittwoch (28.04.2021) in der 36. Minute zunächst den frühen Rückstand durch Hans Nunoo Sarpei (6.) ausgeglichen.

"Die Jungs leben ihren Traum"

Im zweiten Durchgang sorgte Keita-Ruel mit einem entschlossenen Nachsetzen dann sogar für die Auswärtsführung (52.). Doch in der 77. Minute unterlief Aleksandr Zhirov bei einer völlig verunglückten Abwehraktion ein Eigentor mit Folgen, Hrgota drei Minuten vor Schluss tütete dann mit einer brillanten Einzelleistung und einem Schuss in den linken Winkel die wichtigen drei Punkte ein.