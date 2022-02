Pauli-Angreifer Guido Burgstaller ärgerte sich darüber, dass St. Pauli Hannover "zu einfache Konter" ermöglicht habe. Und sein Kollege, Leart Paqarada, sagte: "Wir haben von Zeit zu Zeit mehr Fehler gemacht. Das wird in der 2. Liga brutal bestraft."

"Die Mannschaft hat eine überragende Leistunge auf den Platz gebracht, was Disziplin und Zweikampfstärke angeht. Wir machen aber auch fußballerisch große Fortschritte" , sagte 96-Trainer Christoph Dabrowski. "Unter dem Strich war das ein hochverdienter Sieg. Kompliment an meine Mannschaft."

Hannover hätte schon früher höher führen können

Die Gäste hätten schon zur Pause höher führen können. Der starke Kerk (38.) und Cedric Teuchert (44.) ließen zwei hundertprozentige Möglichkeiten ungenutzt.

Nach dem Wechsel hatten Kerk (48.) und Julian Börner (50.) weitere gute Chancen für Hannover, ehe Kerk erhöhen konnte.

Kurze Pause für Hannover

Hannover hat eine kurze Pause und spielt schon am Freitag gegen Holstein Kiel (25.02.2022), St. Pauli tritt am Samstag beim FC Ingolstadt an.