Pascal Köpke brachte die Franken mit 1:0 in Führung (15.), Hamburgs Ludovit Reis erzielte wenig später den Ausgleich (25.). Erst kurz vor dem offiziellen Ende der 90 Minuten gelang Tim Handwerker sein Tor zum 2:1-Sieg für die "Clubberer". In der Tabelle zog der 1. FC Nürnberg vorbei an den Norddeutschen und ist jetzt Vierter, der HSV ist mit einem Punkt Rückstand Fünfter. Für beide Teams ist der Aufstieg ins Fußball-Oberhaus weiter möglich und das erklärte Ziel.

"Du kriegst das 1:0 aus dem Nichts, aber wir haben gut weitergespielt. Am Ende liegt es dann an der zweiten Halbzeit. Das tut unfassbar weh und ist sehr bitter" , sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky.