Matthias Kreutzer stand bei den Gelsenkirchenern an der Seitenlinie statt des Übergangschefs Mike Büskens. Rodrigo Zalazar, den Kreutzer in der 52. Minute eingewechselt hatte, erzielte drei Minuten später das Tor, das die Partie in die für Schalke richtige Richtung lenkte.

Mit dem 3:0-Sieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten nutzten die Königsblauen die Gunst der Stunde, denn von den führenden drei Mannschaften in der Liga gewann am 26. Spieltag keine.

Solidarität mit der Ukraine

Die Ingolstädter traten mit Trikots in den ukrainischen Landesfarben an, der Mittelkreis wurde durch zwei Kreidestriche zu einem Friedenssymbol umgestaltet.

Bei den Schalkern fehlte Büskens, der in der vergangenen Woche als Nachfolger des beurlaubten Dimitrios Grammozis präsentiert worden war. Der Interimstrainer musste auch am Spieltag wegen seiner Coronainfektion noch in häuslicher Isolation bleiben.