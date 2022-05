Absteiger FC Ingolstadt hat sich am Samstagmittag (07.05.2022) mit einer Nullnummer von seinem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die "Schanzer" kamen am 33. Spieltag gegen Hansa Rostock über ein 0:0 nicht hinaus.

Schwache erste Halbzeit

Die erste Halbzeit hatte einen sehr geringen Unterhaltungswert. Es dauerte 35 Minuten, bis es die erste richtige Torchance zu sehen gab. Besonders Ingolstadt war in der Offensive sehr ungefährlich. Rostock kontrollierte das Spiel, hatte aber auch nicht viele Strafraumaktionen.