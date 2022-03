Beim 1:0 (1:0) am Sonntag (06.03.2022) gegen Regensburg reichte Aue der Treffer von Prince Owusu aus der 23. Minute. Damit feierte Sportdirektor Pavel Dotchev, der seit zwei Wochen auch Cheftrainer ist, in seinem zweiten Spiel den ersten Sieg. Zuletzt hatte Aue beim 3:3 in Paderborn eine 3:1-Führung kurz vor Schluss noch verspielt.