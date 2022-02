Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1:1

Dresden und Heidenheim treten auf der Stelle

Stand: 18.02.2022, 20:29 Uhr

Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim haben es verpasst, ihren Zielen in der 2. Liga näherzukommen. In einer schwachen Partie trennten sich die beiden Teams am Freitag (18.02.2022) mit 1:1 (0:0).