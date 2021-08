Vor 6.828 Zuschauern schaffte es keine Mannschaft am Sonntag (01.08.2021), entscheidendes Übergewicht herzustellen und eine der wenigen klaren Chancen zu nutzen.

Burgstaller trifft aus dem Abseits

In der ersten Halbzeit waren die Gäste das optisch aktivere Team, konnten allerdings kaum gefährlich in Aktion treten. Ein wunderschöner Treffer von Guido Burgstaller wurde nach Überprüfung durch den Videoassistenten zu Recht wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Die Hamburger hatten aber bei diesem Angriff gezeigt, welch gepflegten Fußball sie inzwischen spielen. Allerdings hielt Aue, das im ersten Saisonspiel zu einem 0:0 beim 1. FC Nürnberg gekommen war, gut mit. Das Spiel war recht attraktiv, aber es fehlte an guten Torchancen.

Verschenkte Chancen in der zweiten Hälfte

Nach der Pause änderte sich das, denn Finn Becker stand nach schönem Solo vor Aues Torwart Martin Männel, spitzelte den Ball aber an ihm und auch am Pfosten vorbei. Anschließend ließ Sören Gonther die Megachance liegen, als seine Direktabnahme aus sieben Metern über das Tor ging.

In den letzten 20 Minuten flachte die Partie zunächst wieder ab, bis Daschner in der 84. Minute die Gelegenheit zur Führung verpasste. Mit viel Platz vor dem Strafraum zog der Joker zentrall aus 20 Metern ab, zimmerte den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Heimrecht für St. Pauli im Derby

Nach dem Pokalwochenende sind beide Mannschaften schon am Freitag (13.08.2021) wieder gefordert. Aue tritt beim FC Schalke 04 an, St. Pauli empfängt den HSV zum Derby.

Ausschnitte in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 01.08.2021, ab 18.30 Uhr