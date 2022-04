SC Paderborn - Karlsruher SC 2:2

In Unterzahl - Paderborn holt einen Punkt gegen den KSC

Stand: 10.04.2022, 15:24 Uhr

Achterbahnfahrt der Gefühle für den SC Paderborn. In der 2. Bundesliga spielte Paderborn gegen den Karlsruher SC eine Hälfte in Unterzahl und hatte am Ende doch Grund zur Freude.