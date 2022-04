Kurz darauf hatte Nürnberg aber die größte Möglichkeit des Spiels. Nach einer Flanke von Nikola Dovedan köpfte Christopher Schindler den Ball aus sechs Metern an die Latte (25.). Dovedan selbst machte es dann kurz vor der Halbzeitpause noch ein bisschen besser. Nach einer Freistoßhereingabe von Johannes Geis brachte er Nürnberg per Kopf in Führung (43.).

Pfeiffer trifft, Nürnberg trotzdem im Glück

In der zweiten Halbzeit startete Darmstadt wieder mit viel Offensivdrang, während Nürnberg zu sehr in Passivität verfiel - und das wurde bestraft. In der 58. Minute erzielte Pfeiffer im Nachsetzen das 1:1. Mit dem Gegentor war der "Club" aber noch gut bedient. Denn: Hätte Pfeiffer das Tor nicht gemacht, wäre Nürnbergs Pascal Köpke wegen Handspiels auf der Linie vom Platz gestellt worden und Darmstadt hätte einen Elfmeter zugesprochen bekommen. So stand es zwar unentschieden, die Gastgeber spielten aber vollzählig weiter.