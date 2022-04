Schalker Defensive anfangs sorglos

Die Schalker Defensive agierte gerade im Zentrum zu sorglos und erlaubte in der 17. Minute Andreas Geipl einen unbedrängten Fernschuss, der nur hauchdünn links am Tor vorbeiflog. Drei Minuten später brachte Maurice Malone nicht genug Druck hinter seine Direktabnahme aus acht Metern - wieder konnte Fraisl parieren.

Und Schalke? War beeindruckt. Kam erst ganz langsam in die Gänge. Aber Schalke 2021/22 bedeutet auch: beeindruckende Effizienz. Und so gingen die Gastgeber eben doch in Führung: In der 35. Minute köpfelte Drexler im Anschluss an einen Eckball und Durcheinander in der FCH-Abwehr die Kugel aus vier Metern zum 1:0 über die Linie.

Itakura mit herrlicher Einzelaktion - 2:0

Das 2:0 entsprang nach dem Seitenwechsel einer herrlichen Einzelaktion von Schalkes Japaner Itakura. Der defensive Mittelfeldspieler ließ im gegnerischen Strafraum gleich zwei Heidenheimer Abwehrakteure aussteigen, um den Ball mit viel Schmackes aus halbrechter Position ins lange Eck zu knallen.

Drei Minuten später packte Itakura die nächste Keule aus: Aus über 22 Metern schoss er wie an der Schnur gezogen in Richtung linker Winkel - FCH-Torwart Kevin Müller musste sich ganz lang machen, um das Ding zu halten.

Glück für Schalke - Heidenheimer Tor aus Abseitsposition

Und wenn man aufsteigen will, braucht man eben auch ein bisschen Spielglück. Das hatte Schalke in der 63. Minute, als Heidenheims Christian Kühlwetter zum vermeintlichen 2:1 traf. Nach Eingreifen des VAR wurde der Treffer aber zurückgenommen - ein Heidenheimer hatte hauchdünn im Abseits gestanden.

Dafür schlug Schalke noch einmal ganz spät zu: Torjäger Terodde traf zum 3:0.

Schalke spielt am nächsten Sonntag (17.04.2022) bei Darmstadt 98 (13.30 Uhr). Heidenheim empfängt zur gleichen Zeit den FC Erzgebirge Aue.

Quelle: oja