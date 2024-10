Fortuna gibt Führung aus der Hand Neun-Minuten-Zwischenspurt - Lautern siegt spektakulär in Düsseldorf Stand: 26.10.2024 22:38 Uhr

Dieses Duell garantiert Spektakel: Nach dem 4:3 für Fortuna Düsseldorf nach 0:3-Rückstand am 21. Oktober 2023 behielt diesmal der 1. FC Kaiserslautern die Oberhand. Ein Neunminuten-Zwischenspurt entschied die Partie.

Beim 4:3 (1:1) am Samstagabend brachte Daniel Hanslik in der 14. Minute die Gäste in Führung, ehe Fortuna durch Isak Jóhannesson (35.) und Myron van Brederode (49.) zurückschlug. Als die Düsseldorfer dann vehement auf das dritte Tor spielten, schlug es dreimal hinten ein: Daisuke Yokota (58.), Ragnar Ache (61.) und erneut Hanslik (67.) drehten mit drei Treffern binnen neun Minuten das phasenweise wilde und jederzeit hochintensive Spiel zugunsten des FCK. In der 3. Minute der Nachspielzeit kam Fortuna durch Felix Klaus zwar noch einmal heran, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Die Lauterer scheinen damit endgültig ihre Krise überwunden zu haben und zeigten zum zweiten Mal in Folge, dass sie gegen Spitzenteams bestehen können: In der Vorwoche hatten die Spieler von Markus Anfang den aktuellen Tabellenzweiten SC Paderborn mit 3:0 besiegt, jetzt schlugen sie den Spitzenreiter mit Coach Daniel Thioune.

Doppel-Dusel vor dem Dreierpack

Unmittelbar bevor Kaiserslautern die Partie in Düsseldorf mit den drei Toren zwischen der 58. und 67. Minute drehte, hatten die Pfälzer aber zweimal Riesendusel. Nach einem Freistoß von Giovanni Haag setzte Tim Rossmann die Kugel zunächst ganz knapp neben das Tor (56.). Eine Minute später versuchte es Haag nach einem Sololauf selbst, traf aber nur den Innenpfosten. Im Gegenzug schlug es dann ein, Yokota gelang nach einem Klassekonter der Ausgleich.

Danach schlug sich die Fortuna auch selbst. Haag verdaddelte die Kugel beim Aufbauversuch an der Mittellinie, über Hanslik kam Ache zum Abschluss, doch sein Versuch aus über 30 Metern sah viel zu hektisch aus. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier stand aber bei seiner Abwehraktion irgendwie auf dem falschen Fuß, verlor das Gelichgewicht und holzte voll neben den Ball - was ihn nicht davon abhielt, gestenreich und lautstark Haag die Schuld am Gegentor zu geben.

Düsseldorf in Münster, Lautern gegen Magdeburg

Für die Fortuna aus Düsseldorf geht es am kommenden Spieltag nach Münster (01.11., 18.30 Uhr). Lautern muss am Sonntag zuhause gegen Magdeburg ran (03.11., 13.30 Uhr).