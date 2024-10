3:0-Sieg in Magdeburg Hannover auf einmal ein Spitzenteam Stand: 27.10.2024 15:23 Uhr

Hannover 96 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga am 10. Spieltag mit einem Sieg beim 1. FC Magdeburg zum ersten Verfolger von Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf gemacht.

Die Niedersachsen gewannen am Sonntag (27.10.2024) mit 3:0 in Magdeburg und kletterten nach den Patzern der Verfolger vom sechsten auf den zweiten Platz. Mit 19 Punkten liegt Hannover nun einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Voglsammer mit Doppelpack, Hannover klettert

Andreas Voglsammer brachte Hannover in der 13. Minute nach einem Eckballl mit einem platzierten Kopfball in Führung. Voglsammer erzielte auch den zweiten Treffer (23.) vor der Pause, nachdem sich Magdeburg-Keeper Dominik Reimann bei einer Flanke verschätzte und Hannovers Mitttelstürmer den Ball servierte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Havard Nielsen mit dem dritten Treffer (77.) für die Vorentscheidung und den ersten Auswärtssieg der Saison.

Für die Magdeburger war es nicht nur die zweite Niederlage nacheinander. Die Mannschaft von Coach Christian Titz, die kürzlich noch auf einem Aufstiegsrang gestanden hatte, hat auch nur eine der vergangenen fünf Liga-Partien gewonnen und rutschte auf Platz neun ab.

Dabei hatte Magdeburg den besseren Start und hätte auch früh in Führung gehen müssen: Nach einem Freistoß von Xavier Amaechi legte jedoch Marcus Mathisen (6.) den Ball völlig freistehend am Tor vorbei. Die Gastgeber drückten weiter, Hannover aber schlug gnadenlos zu: Erst klärte Magdeburg-Torwart Reimann noch mit einer guten Rettungstat gegen Sei Muroya (12.), doch den anschließenden Eckball köpfte Voglsammer zur Führung ein.

Magdeburg-Keeper Reimann mit unglücklicher Vorlage

Beim Voglsammers zweitem Treffer gab Reimann dann eine unglückliche Figur ab: Eine Flanke von Jessic Ngankam wehrte er nach vorne ab, Voglsammer schaltete schneller als seine Gegner und köpfte aus kurzer Distanz ein.

Nach der Pause versuchte Magdeburg ein Comeback, die 96er blieben aber weiterhin das gefährlichere Team, Enzo Leopold (57.) prüfte Reimann aus rund 16 Metern. In der Schlussphase leistete sich Magdeburgs Silas Gnaka einen haarsträubenden Ballverlust im eigenen Strafraum, der eingewechselte Nielsen ging dazwischen und vollstreckte eiskalt.

Hannover im Spitzenspiel gegen Karlsruhe, Magdeburg auf dem Betzenberg

Für Hannover steht am kommenden Samstag (02.11., 13.00 Uhr) mit dem Duell gegen den punktgleichen KSC nun ein echtes Spitzenspiel an. Magdeburg tritt am Sonntag (13.30 Uhr) auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern an.