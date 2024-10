Doppelpack Asllani Vier Tore nach Rückstand - Elversberg ärgert den HSV Stand: 26.10.2024 15:19 Uhr

Gegen den Hamburger SV lag die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (26.10.2024) früh zurück und gewann doch 4:2 (1:1). Mann des Spiels war Fisnik Asllani - er erzielte zwei Tore für die SVE.

Erst glich Asllani vor der Pause sehenswert aus, als er aus gut 20 Metern mit links unten rechts ins Eck traf (41. Minute). Dann traf er kurz nach Wiederanpfiff noch einmal, diesmal per Abstauber aus kürzester Distanz (53.).

Für Asllani, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, waren es im Trikot der SV Elversberg die Tore fünf und sechs im zehnten Spiel in der 2. Liga. Später jubelten auch seine Mitspieler Luca Schnellbacher (63.) und Robin Fellhauer (90.+6).

Selke trifft zweimal, aber der HSV verliert

Für den HSV hingegen war es die zweite Niederlage in der Liga - es war eine Niederlage, mit der man nicht unbedingt gerechnet hatte. Schließlich hatten die Hamburger zuvor sechsmal nacheinander nicht verloren (vier Siege, zwei Remis).

Die Serie der Mannschaft von Steffen Baumgart endete im Saarland. Dabei hatte Davie Selke Hamburg schon in der sechsten Minute aus kurzer Distanz in Führung gebracht, ehe er in der Schlussphase noch einmal traf (83.). Diesmal war er per Kopf erfolgreich.

Hamburgs Meffert fliegt vom Platz

Am Ende aber war da kein Jubel beim HSV, da war nur Frust. Der Ausgleich gelang den Hamburgern nicht mehr - und zu allem Überfluss sah auch noch Mittelfeldspieler Jonas Meffert Gelb-Rot (84.). Wenig später sah Co-Trainer Merlin Polzin wegen Meckerns ebenfalls Gelb-Rot.

Mit 18 Punkten verbleibt der Hamburger SV dennoch im oberen Drittel der Tabelle. Die SV Elversberg hat nun 16 Punkte, sie könnte erneut eine positive Überraschung in der 2. Fußball-Bundesliga werden.

Elversberg in Regensburg, Hamburg gegen Nürnberg

Die SV Elversberg ist nächste Woche in Regensburg zu Gast (02.11., 13.00 Uhr). Einen Tag später spielt Hamburg zuhause gegen die Mannschaft aus Nürnberg (03.11., 13.30 Uhr).