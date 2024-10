42. Nach einem einfachen Ballverlust der Gäste treibt Jóhannesson das Leder nach vorne. Sein Steckpass auf Niemiec ist jedoch zu kurz, sodass die Situation kurz vor dem Strafraum geklärt werden kann. In dieser Umschaltsituation war mehr drin.

40. Trotz des Ausgleichs herrscht aktuell eine eher bedrückte Stimmung in der Merkur Spiel-Arena.

38. Vincent Vermeij Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

38. Dawid Kownacki Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

37. Dawid Kownacki liegt plötzlich im Mittelkreis auf dem Boden, sodass die Partie unterbrochen wird. Der Angreifer zieht direkt das Trikot übers Gesicht. Nach einer kurzen Behandlung bekommt er einen dicken Kühlakku auf dem linken Knie und er muss das Feld unter Tränen verlassen.

35. Ísak Jóhannesson Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Ísak Jóhannesson

Ísak Jóhannesson schnappt sich die Kugel und nimmt fünf Schritte Anlauf. Mit links zimmert er das Leder mit dem Innenrist halbhoch in die Mitte. Krahl war auf dem Weg nach rechts vom Schützen unterwegs.

35. Julian Krahl K'lautern Gelbe Karte für Julian Krahl (1. FC Kaiserslautern)



33. Elfmeter für Düsseldorf! Eine Ecke wird kurz ausgeführt und dann kommt aus dem rechten Halbfeld doch die Flanke von Rossmann. Kownacki kommt vor Krahl ans Leder und köpft in Richtung Eckfahne. Krahl kommt viel zu spät und trifft den Düsseldorfer Angreifer.

31. Düsseldorf hat in den letzten Minuten den Zugriff aufs Spiel wieder verloren und so kommt man nur noch selten kontrolliert ins Angriffsdrittel.

28. Jona Niemiec wird den rechten Flügel heruntergeschickt und der Düsseldorfer kann seinen Gegenspieler überspringen. Beim Zug in die Mitte verliert er jedoch den Grip auf dem Rasen und rutscht aus, sodass die Kugel ins Aus kullert. Kleinhansl sah in dieser Situation alles andere als gut aus.

26. Auch Lautern reagiert und hält die Kugel vorerst in den eigenen Reihen, sodass die Düsseldorfer nicht ans Leder kommen. Somit plätschert die Partie in den letzten Minuten etwas vor sich hin.

23. Fortuna Düsseldorf scheint den Rückstand verdaut zu haben und wird mit anhaltender Dauer immer stärker. Bislang fehlt jedoch die letzte Präzision im Abschluss.

21. Kurz darauf ist es wieder Niemiec, der dieses Mal jedoch vom rechten Strafraumeck abzieht. Sein Schuss fliegt knapp links am Tor von Krahl vorbei.

20. Tim Rossmann läuft die linke Seite herunter und verliert die Kugel kurz vor der Grundlinie gegen Jean Zimmer. Der lässt sich jedoch schnell fallen und möchte das Foul ziehen. Rossmann bleibt in der Aktion und legt auf Jona Niemiec ab. Sein Schuss von Höhe des linken Pfostens aus rund 13 Metern ist zu ungenau, sodass Krahl mit einer starken Reaktion die Chance vereitelt.

17. Emmanuel Iyoha löst sich von der rechten Seite und zieht in die Mitte. Aus rund 23 Metern zieht er aus vollem Lauf mit links ab. Sein strammer Flachschluss fliegt hauchdünn rechts am Tor vorbei. Krahl wäre aber wohl zur Stelle gewesen, falls der Schuss zwischen die Pfosten gekommen wäre.

15. Kurz vor dem Tor gab es bereits zwei Flanken aus dem linken Halbfeld, die Ache nicht aufs Tor bringen konnte. Allerdings scheinen die Gastgeber noch nicht viel im Spiel zu sein.

14. Daniel Hanslik K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:1 durch Daniel Hanslik

Im Aufbauspiel macht die Fortuna einen Fehler und dann geht es schnell. Yokota zieht auf dem rechten Flügel bis zur Grundlinie und gibt eine flache und scharfe Hereingabe in die Mitte. Am ersten Pfosten kommt Hanslik hereingestürmt und leitet das Leder in die lange Ecke weiter. Kastenmeier ist bei dem Abschluss aus rund sechs Metern chancenlos.

12. Jona Niemiec flankt von der Grundlinie in der Nähe der rechten Eckfahne halbhoch auf den ersten Pfosten, wo Dawid Kownacki direkt den Abschluss sucht. Sein Schuss wird zur Ecke geblockt. Die anschließende Standardsituation klärt Krahl unzureichend, sodass Emmanuel Iyoha von der Strafraumkante abziehen kann. Sein strammer Flachschuss wird rund fünf Meter vor dem Tor von Tim Oberdorf geblockt. Allerdings wäre der Schuss wohl knapp rechts am Kasten vorbeigeflogen.

9. Noch kann sich kein Team wirklich durchsetzen, sodass Abschlüsse eine Rarität bleiben.

6. Beide Mannschaften bauen das Spiel langsam auf, sodass es bisher sehr gemächlich dahingeht. Aus dem Nichts spielt Kleinhansl einen hohen Ball in die Mitte, wo Ache auf Höhe des linken Pfostens mit dem Kopf abschließt. Sein Kopfball aus 13 Metern fliegt jedoch weit links am Tor vorbei.

3. Die Hausherren sind um Spielkontrolle bemüht und lassen die Gäste gar nicht an den Ball kommen. Allerdings spielt sich die Partie auf Höhe der Mittellinie ab.

1. Fortuna Düsseldorf tritt heute in den roten Trikots auf und stößt an. Die Gäste sind in Weiß gekleidet.

1. Spielbeginn

Markus Anfang, der selbst zweimal bei Fortuna Düsseldorf spielte und 37 Bundesligaeinsätze bestritt, hatte während der Pressekonferenz nur lobende Worte für den Gegner übrig. "Düsseldorf kann viele Sachen gut und in unterschiedlichen Stilen spielen. Aber auch wir haben schon gezeigt, dass wir sowohl mit viel Ballbesitz aber auch aus Umschaltsituationen unsere Aktionen haben können", gab sich der 50-Jährige kämpferisch. Sein Gegenüber erwiderte: "Ich habe großen Respekt vor Lautern und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Damit wollen wir uns messen. Es ist cool, aktuell auf Platz eins zu stehen – und den wollen wir weiterhin verteidigen!"

Aus den letzten sieben Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Pflichtspielen hat das Team von Thioune sechs Partien für sich entscheiden können. Am 11. November 2022 gewannen die roten Teufel in Düsseldorf mit 2:1 durch einen Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit, den Philipp Klement zum Endstand verwandelte. Der 32-Jährige wird heute allerdings nicht für den entscheidenen Treffer sorgen können, da er aufgrund einer Muskelverletzung nicht im Kader steht. Obwohl die letzten Duelle nahezu durchweg an die Hausherren gingen, spricht die Gesamtbilanz für die Lauterer. Den 28 Erfolgen stehen 24 Niederlagen gegenüber. Außerdem trennte man sich bereits zwölfmal mit einer Punkteteilung.

Für den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga bietet sich heute eine gute Chance, sich von den direkten Konkurrenten leicht abzusetzen. Sowohl der Karlsruher SC als auch der Hamburger SV, die vor dem 10. Spieltag die Plätze zwei und drei eingenommen hatten, mussten sich in ihren jeweiligen Partien geschlagen geben, sodass die Fortuna mit einem Sieg bis zu fünf Zähler Vorsprung auf den HSV herausholen könnte. Die Lauterer hingegen würden mit drei Punkten auf die Aufstiegsplätze aufholen und den Rückstand auf vier Zähler verringern.

Im Gegensatz zur Vorwoche, als Fortuna Düsseldorf 3:0 gegen Jahn Regensburg gewinnen konnte, verändert Daniel Thioune die Startelf auf gleich vier Positionen. Joshua Quarshie, Jordy de Wijs, Shinta Appelkamp und Felix Klaus finden sich vorerst auf der Bank wieder. Die vier Feldspieler werden durch André Hoffmann, Giovanni Haag, Jona Niemiec und Myron van Brederode ersetzt. Am 4-2-3-1-System ändern diese Wechsel jedoch nichts. Bei den Gästen gibt es hingegen nur eine Änderung zu vermelden. Boris Tomiak kehrt ins defensive Mittelfeld zurück und verdrängt Filip Kaloč. Wie bereits beim 3:0-Erfolg gegen den SC Paderborn lässt Markus Anfang aus einem 3-4-1-2 heraus agieren.