Durch den Regensburger Sieg rückt der Jahn mit 36 Punkten auf einen Zähler an Paderborn (37) auf Rang acht heran. Beide Teams gehen nun mit einer recht komfortablen Ausgangslage in die letzten Spiele und können in den nächsten Partien schon den Klassenerhalt rechnerisch perfekt machen.