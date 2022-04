In der 2. Fußball-Bundesliga spielte Hannover 96 am 28. Spieltag nach zuletzt drei Liga-Pleiten in Folge gegen den SSV Jahn Regensburg 1:1 (1:1)-Unentschieden. In einer schwachen Partie verpassten die Niedersachen die Gelegenheit, den Vorsprung auf Relegationsrang 16 auszubauen.