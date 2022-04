Paderborner Blitzstart

Die Partie war gerade eine Minute alt, da verlor Bakery Jatta den Ball im Mittelfeld an Srbeny. Der Paderborner Angreifer machte einen Schritt, schaute kurz nach oben und setzte dann zu einem herrlichen Schlenzer aus etwa 40 Metern an. Der Ball flog über HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, der zu weit vor seinem Tor stand, ins rechte Toreck - der schnellste Gegentreffer des HSV in seiner Zweitliga-Geschichte.

Der HSV brauchte lange, um sich von dem frühen Schockmoment zu erholen. Robert Glatzel hatte Mitte der ersten Halbzeit eine Möglichkeit, die die Paderborner aber im letzten Moment vereiteln konnten.

Glatzel verschießt Elfmeter

Noch besser war Glatzels Möglichkeit im zweiten Durchgang, doch auch die ließ der HSV-Stürmer aus. In der 57. Minute schoss er einen Elfmeter nicht platziert genug, SCP-Torwart Jannik Huth konnte mit langem Arm parieren. Auf der anderen Seite dann die Vorentscheidung: Wieder war Srbeny der Torschütze. Der Paderborner wackelte im Strafraum Mario Vuskovic aus und traf zum 2:0 (60.).

Giorgi Chakvetadze setzte den zu späten Schlusspunkt für den an diesem Nachmittag schwachen HSV, wobei Huth seinen eher harmlosen Distanzschuss durch die Arme gleiten ließ.

Auch in seinem vierten Zweitligajahr wartet der HSV somit weiter auf einen Sieg im Monat April.

HSV nun im Nordduell gegen Holstein Kiel

Beide Teams müssen kommenden Sonntag (10.04.2022) wieder ran. Hamburg im Nordduell gegen Holstein Kiel, Paderborn hat den Karlsruher SC zu Gast.

Quelle: red