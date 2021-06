"Hoffentlich bekommen wir das Eröffnungsspiel" , hatte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel zuletzt gesagt. Und er sollte erhört werden. Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga gibt es ein echtes Traditionsduell zweier langjähriger Erstligisten: Dann empfängt der FC Schalke 04 den Hamburger SV.

Der Startschuss für die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga fällt schon am 23. Juli mit dem Eröffnungsspiel, also drei Wochen vor Beginn der 1. Liga (13. August). In der 2. Bundesliga wird der letzte Spieltag am 15. Mai 2022 ausgetragen.

Auch Bremen startet gegen ehemaligen Bundesligsten

Werder Bremen, zweiter Absteiger neben Schalke, muss sich direkt mit einem alten Bekannten messen. Hannover 96 wartet am ersten Spieltag auf die Elf von der Weser. Außerdem kommt es direkt zum Aufsteiger-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Hansa Rostock, ebenfalls frisch aus Liga drei aufgestiegen, wird den Karlsruher SC empfangen.

Der Spielplan der Erstligisten wurde ebenfalls am Freitagmittag veröffentlicht.