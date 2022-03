Zuletzt Coronafälle bei beiden Klubs

Wie der HSV hatte auch Düsseldorf zuletzt einige Coronafälle zu verzeichnen. Unter anderem traf es Thioune, der rechtzeitig für das Duell mit seinem Ex-Klub fit wurde. "Ich freue mich auf das Wiedersehen. Natürlich habe ich mir im letzten Jahr gewünscht, erfolgreicher zu sein. Aber ich bin fein mit dem HSV und jetzt voll und ganz Düsseldorfer", meinte der 47-Jährige vor dem Spiel bei "Sky".

Düsseldorf von Beginn an dominant

Die Fortunen, die in den ersten fünf Begegnungen unter Thioune ungeschlagen geblieben waren, hatten den HSV von Beginn im Griff und wären vor dem Seitenwechsel zweimal um ein Haar in Führung gegangen. Den direkten Freistoß von Edgar Prib (14.) lenkte Daniel Heuer Fernandes an den Innenpfosten, beim Abpraller senste Jordy de Wijs am Ball vorbei. In der 45. Minute scheiterte auch Emmanuel Iyoha am Aluminium.

Furiose Schlussphase

Von den Hamburgern, deren Heimspiel in der Vorwoche gegen Erzgebirge Aue wegen zahlreicher Coronafälle kurzfristig verlegt werden musste, suchten auch nach der Pause ihren Rhythmus. In der 76. Minute hatte Robert Glatzel die große Chance zum 1:0, er kam allerdings im Sechzehnmeterraum nicht den Querpass von David Kinsombi heran. Auf der Gegenseite belohnte Kapitän Bodzek die Fortuna mit einem Fernschuss. Glatzel erlöste dann die Norddeutschen mit dem späten Ausgleich.

Der Hamburger SV muss am nächsten Spieltag (02.04.2022) daheim gegen den SC Paderborn ran, Fortuna Düsseldorf spielt einen Tag später beim Karlsruher SC.

Quelle: dpa/sid/red