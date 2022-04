Und Aue? Die Erzgebirgler, die nach der jüngsten Niederlagenserie kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, schienen regelrecht überrascht davon, wie sanft die Gastgeber mit ihnen umgingen. Und blieben weitestgehend passiv - also galt auch hier: Es war im Offensivspiel nicht viel zu sehen. So ging es ohne echte Tormöglichkeiten nach 45 Minuten in die Pause.

Aue nach dem Wechsel griffig: schnelles 0:1

In der Kabine schien Aues Trainer Pavel Dotchev seine Mannen darauf hingewiesen haben, dass an diesem Tag einiges gehen könnte in Heidenheim. Jedenfalls kamen die Erzgebirgler viel mutiger aus der Halbzeit und setzten den FCH unter Druck. Mit raschem Ertrag: Nach 54 Minuten verwandelte Zolinski einen Volleyschuss aus 13 Metern zum 0:1.

Das war eine Art Weckruf für die Gastgeber, die jetzt einen Gang zulegten. Kühlwetter hätte nach 69 Minuten zum Ausgleich treffen können, vergab aber freistehend aus sechs Metern. Und in der 77. Minute verfehlte der eingewechselte Kevin Sessa mit einer Direktabnahme aus 14 Metern hauchdünn den Auer Kasten.