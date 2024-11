Fehler der DFL Darum gibt es heute nur zwei Spiele in der 2. Liga Stand: 24.11.2024 08:47 Uhr

Anders als üblich gibt es am Samstagnachmittag vier Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga, am Sonntag hingegen nur zwei. Der Grund liegt in einem Versäumnis bei der Spielplangestaltung.

Anfang September veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 8 bis 14 in der 2. Bundesliga. Die Partie zwischen Hannover 96 und dem SV Darmstadt 98 wurde auf Sonntag, 24. November, 13.30 Uhr, festgelegt.

Der 24. November ist allerdings der Totensonntag, zu dem im Feiertagsgesetz des Landes Niedersachsen steht, dass "öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art" nicht erlaubt sind. Ein Fußballspiel im Bereich der DFL verfolgt zweifelsfrei gewerbliche Zwecke, und so war klar, dass das Spiel verlegt werden muss.

Am 22. Oktober teilte die DFL schließlich mit, dass Hannover 96 nun schon am Samstag, 23. November, um 13 Uhr auf Darmstadt treffen wird. Darauf hätten sich alle Parteien, darunter also auch Polizei und der live übertragende Sender "sky" geeinigt. Die DFL gab an, dass " in Bezug auf die Feiertagsregelung " bei der Datenübertragung "ein Fehler unterlaufen" sei.

So bleiben für den Sonntagnachmittag nur die beiden Zweitligaspiele zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig sowie SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Magdeburg stehen. In den betreffenden Bundesländern sind Sportveranstaltungen an Totensonntag erlaubt, in Rheinland-Pfalz ab 13 Uhr, in Bayern generell.

Ausnahme in Nordrhein-Westfalen für Borussia Mönchengladbach

Manche Bundesländer erlauben auch Ausnahmen bei den Regelungen bei "stillen Feiertagen" wie dem Totensonntag. So darf Borussia Mönchengladbach zur gewohnten Zeit am Sonntag um 17.30 Uhr in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli spielen, obwohl in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich keine Sportveranstaltungen zwischen 5 und 18 Uhr erlaubt sind.